Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return D (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) schloss den November mit einem Wertrückgang in Höhe von 0,2% ab, so die Experten von Sauren.Im Segment der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds habe der von Andrew Gibbs verantwortete Maga Smaller Companies UCITS Fund (ISIN IE00BRCJDL54/ WKN A12HS3) in einem freundlichen Marktumfeld eine Wertsteigerung in Höhe von 2,5% erzielt. Ebenfalls attraktive Wertzuwächse hätten der von Guy Rushton verwaltete Polar UK Absolute Equity Fund (ISIN IE00BQLDRT72/ WKN A12CD0), welcher um 2,2% angestiegen sei, sowie der von James Hanbury verwaltete Odey Absolute Return Fund (ISIN GB00B55NGR79/ WKN A1XFLJ) verbucht, welcher um 2,1% zugelegt habe. Der von Matthew Smith verantwortete Majedie Tortoise Fund (ISIN IE00B51FHZ28/ WKN A1C3E0) habe dagegen einen Wertrückgang in Höhe von 1,0% verzeichnet. Den deutlichsten Verlust in Höhe von 4,5% habe der Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund (ISIN IE00BF1D7C38/ WKN A2DXVW) aufgewiesen. Der von Andrew Kurita verwaltete Fonds habe vor allem unter den Kursverlusten zweier hoch gewichteter Einzelpositionen gelitten, deren wirtschaftliche Perspektiven aufgrund unerwarteter politischer Entscheidungen ungewiss geworden seien. ...

