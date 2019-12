Die Aktien von Eon haben sich am Mittwoch gestützt auf eine optimistische Expertenstudie an die Dax -Spitze gesetzt. Börsianer verwiesen darauf, dass das Analysehaus Bernstein in einem aktuellen Kommentar mit einem starken Jahr 2020 rechne. Die Aktie stieg zuletzt um 1,44 Prozent auf 9,27 Euro und versuchte so die Rückkehr über die 200-Tage-Durchschnittslinie, die derzeit knapp unter diesem Kursniveau verläuft.

Analystin Deepa Venkateswaran von Bernstein stellte in ihrer Studie in Aussicht, dass das Jahr 2020 nach der Neuaufteilung der deutschen Aktivitäten mit RWE wohl zum Schlüsseljahr für eine Neubewertung der Eon-Aktie werde. Im Netzgeschäft, das künftig drei Viertel des operativen Gewinns ausmache, stehe der Energiekonzern vor nachhaltigem Wachstum. Mehr Klarheit sei bald im Großbritannien-Geschäft zu erwarten und bei den Synergien aus dem RWE-Deal sehe sie Luft nach oben./tih/jha

