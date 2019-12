Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gronau (pts024/11.12.2019/11:50) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete Mischfonds FU-Fonds - Multi Asset Fonds im Nachhaltigkeits-Rating von Morningstar mit der Bestnote bewertet wird. Damit gehört der Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe zu den 10 % derjenigen Fonds mit den niedrigsten ESG-Risiken. Morningstar vergibt 5 von 5 möglichen Sternen für die Wertentwicklung Durch das aktive Fondsmanagement konnte in den vergangenen 5 Jahren eine durchschnittliche Wertentwicklung von jährlich 8,30 % (P-Tranche) und 10,9 % (I-Tranche) erzielt werden. Mit dieser Wertentwicklung und der temporären Absicherung gegen Kursverluste erhält der FU Fonds - Multi Asset Fonds von der Fondsplattform Morningstar in der 5-Jahresbewertung 5 von 5 möglichen Sternen und belegt damit zum wiederholten Mal einen Spitzenplatz. Morningstar vergibt 5 von 5 möglichen Globen im Bereich Nachhaltigkeit Auch im Bereich Nachhaltigkeit überzeugt der offene Mischfonds innerhalb seiner globalen Vergleichsgruppe und erhält von der Fondsplattform Morningstar im Nachhaltigkeits-Rating die Top-Bewertung mit 5 von 5 möglichen Globen. Bestätigung des Value & Growth-Konzeptes auch im Bereich Nachhaltigkeit Nadine Heemann (Portfoliomanagerin): "Wir sind der Überzeugung, dass der stärkere Fokus von Investoren auf Nachhaltigkeit einen wesentlichen Einfluss auf die zukünftigen Erfolge jedes Unternehmens haben werden. Mit unserem Value- & Growth-Konzept agieren wir unabhängig von den einschlägigen Aktienindizes. Die Berücksichtigung von ESG-Themen im Investmentprozess führt zu einem noch kritischeren Auswahlprozess. Mit unseren Anlageschwerpunkten, unter anderem in den Bereichen Software und Neue Technologien, sehen wir das Portfolio zukunftsweisend positioniert. Der Ausschluss einzelner Branchen wie Rüstung und Tabakindustrie schmälert in keiner Weise die Ertragschancen für unsere Anleger. Die Top-Bewertung der marktführenden Fondsratingagentur im Bereich Nachhaltigkeit ist eine schöne Bestätigung unserer Philosophie, das Nachhaltigkeitsthema mit Augenmaß zu berücksichtigen." Anleger können den FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt. Auszeichnung für die Heemann Vermögensverwaltung Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche (Ausgabe 10/2019) erhielt die Heemann Vermögensverwaltung die Auszeichnung "Beste Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. http://www.heemann.org Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen. Pressekontakt: Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau E-Mail: presse@heemann.org Tel.: 07263 - 408269 Web: http://www.heemann.org (Ende) Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191211024

