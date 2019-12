Laut einem Bericht will der US-Konzern in dem Werk nahe Berlin jährlich eine halbe Million Fahrzeuge bauen. 10.000 Jobs sollen angeblich entstehen.

Der US-Elektroautobauer Tesla will einem Zeitungsbericht zufolge in der geplanten Gigafabrik in Brandenburg jährlich eine halbe Millionen Elektroautos vom Band rollen lassen. Die "Bild"-Zeitung berichtete am Mittwoch unter Berufung auf Planungsunterlagen des Unternehmens, in der Gemeinde Grünheide östlich von Berlin sollten 10.000 Arbeitsplätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...