Mainz (ots) - Tote Wälder, abgestorbene Bäume: Millionen Fichten sind allein in den vergangenen Monaten dem Waldsterben zum Opfer gefallen. Von der größten Krise des deutschen Waldes sprechen Fachleute. Weit über 200.000 Hektar, ein Gebiet dreimal so groß wie Hamburg, ist in Deutschland jetzt schon von Dürre, Hitze und Borkenkäfer gezeichnet. Die "ZDF.reportage: Zwischen Baum und Borkenkäfer - Einsatz im kranken Wald", berichtet am Sonntag, 15. Dezember 2019, 18.00 Uhr im ZDF, von Menschen, die sich für den Wald im Spannungsfeld veränderter klimatischer Bedingungen engagieren. In der ZDFmediathek ist die Reportage bereits ab Freitag, 13. Dezember 2019, 9.00 Uhr, abrufbar.Ausbleibender Regen und Stürme haben die Bäume in vielen Regionen Deutschlands so geschwächt, dass sie dem Borkenkäfer schutzlos ausgeliefert sind. Im Kampf gegen diesen kleinen Schädling ist sogar die Bundeswehr im Einsatz. Unter anderem im Osterzgebirge waren bereits Kolonnen von Soldaten mit Schäleisen in den Wäldern unterwegs, um die Forstleute im Borkenkäfer-Abwehrkampf zu unterstützen.Waldbesitzer Jörg von Beyme im südlichen Sachsen-Anhalt sieht sich in einer existenziellen Krise - ein Großteil seines etwa 700 Hektar großen Waldes ist unter Stürmen und Dürre zusammengebrochen. Und selbst als besonders wehrhaft geltende Laubbäume wie Buchen müssen reihenweise notgefällt werden. Doch wohin mit dem ganzen Holz?Die Bemühungen, vom Wald noch zu retten, was zu retten ist, sind vielfältig. Aus Sorge um den wertvollen Rohstoff lassen viele Waldbesitzer mit Hochdruck Fichten und Buchen fällen.Revierförsterin Anne-Sophie Knop aus dem Soonwald sieht im Anbau von Monokulturen eine der Ursachen für die Krise des Waldes. Sie will mit Neupflanzungen und mehr Vielfalt gegensteuern. Etliche Forstbetriebe haben bereits vor Jahrzehnten begonnen, Mischwald zu pflanzen - dort hat die nötige Verjüngung bereits begonnen. Eine Hoffnung besteht darin, dass sich der junge Wald von heute besser an häufiger werdende Dürrejahre anpassen kann.