Der amerikanische Energiekonzern EOG Resources Inc. (ISIN: US26875P1012, NYSE: EOG) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 28,75 US-Cents an seine Investoren ausbezahlen. Damit bleibt die Ausschüttung gegenüber dem Vorquartal unverändert. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 31. Januar 2020 (Record day: 17. Januar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen mit Firmensitz in Houston, im US-Bundesstaat Texas, eine Dividende ...

