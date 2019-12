Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Rentenmärkte befanden sich vor einem Monat noch in einer Orientierungsphase, so die Analysten der DekaBank.Diese Phase scheine nun vorbei zu sein. Ohne Impulse beispielsweise vom Handelskonflikt seien die täglichen Renditeänderungen nur gering. Bislang werde von den US-Rentenmärkten weiterhin eine geldpolitische Lockerung für die kommenden Monate eingepreist. Hierbei würden Risikoüberlegungen eine Rolle spielen. Denn bislang seien die aktuellen Risiken (erneute Eskalation im Handelskonflikt, schwächere Konjunkturdaten, geringere Inflation) eher belastend für die Renditen. Die Analysten der DekaBank würden unverändert von einer eher schwankungsarmen Renditenentwicklung in den kommenden Monaten ausgehen. (Ausgabe Dezember 2019/Januar 2020) (11.12.2019/alc/a/a) ...

