München (ots) - Heute geht der digitale Marktplatz für Exportfinanzierung, das junge Münchner Start-up "X-Tron ", online. Er bringt Exporteure und Banken für die Finanzierung und Absicherung von Exporten zusammen. Durch x-tron.tech können Exporteure mit wenigen Klicks konkrete Finanzierungsangebote verschiedenster europäischer Banken erhalten, inklusive ihrer Hausbanken.Bei X-Tron handelt sich um den ersten digitalen Marktplatz in diesem Bereich und die erste Plattform mit Fokus auf Exporteure. X-Tron wurde gemeinsam mit deutschen Exporteuren entwickelt und von der Ludwig-Maximilians-Universität im Rahmen ihres selektiven Accelerator-Programms gefördert.Akkreditivbestätigungen und Bestellerkredite sind die ersten Produkte des neuen Online-Marktplatzes für Export- und Außenhandelsfinanzierungen. Er richtet sich vor allem an den exportstarken, gehobenen Mittelstand, der dank langjähriger Erfahrung keine Beratung benötigt.Exporteure können über die besonders sichere X-Tron-Plattform bequem und schnell strukturierte Suchanfragen an ihre Hausbanken leiten. Diese können dann ihre Finanzierungsangebote auf die Plattform hochladen, was durch X-Tron stark vereinfacht wird. Ein auf der Plattform integrierter Vergleichsrechner unterstützt die Exporteure schließlich bei der schnellen Auswahl des passgenauen und günstigsten Angebotes. Mit zunehmender Verbreitung von X-Tron können Exporteure auch eine größere Anzahl neuer Banken über den digitalen Marktplatz kennenlernen; dies kann insbesondere für mittelgroße und kleinere Exporteure von Interesse sein.Die Nutzung der Plattform wird kostenlos angeboten. Lediglich Banken werden bei erfolgreicher Vermittlung eine minimale Gebühr an X-Tron entrichten.X-Tron, seit April im exklusiven Start-Up-Förderprogramm der LMU München, wurde von jungen Universitätsabgängern gegründet. Es hat bei der inhaltlichen Entwicklung auch von der Unterstützung einer Reihe von namhaften deutschen Maschinen- und Anlagenbauern profitieren dürfen. Diese sehen wie X-Tron einen großen Nutzen in einer digitalen Plattform.Jeder Exporteur ist ab sofort herzlich eingeladen, den neuen digitalen Marktplatz unter www.x-tron.tech (http://www.x-tron.tech) auszuprobieren.Pressekontakt:Nils Brestrich, nils.brestrich@x-tron.tech, (0151) 26207234Original-Content von: X-Tron, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139442/4465332