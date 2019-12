FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Bündelung des operativen Geschäfts und Abschluss von zwei Betriebspachtverträgen DGAP-Ad-hoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Vertrag FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Bündelung des operativen Geschäfts und Abschluss von zwei Betriebspachtverträgen 11.12.2019 / 13:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FORTEC Elektronik AG: Bündelung des operativen Geschäfts und Abschluss von zwei Betriebspachtverträgen Die FORTEC Elektronik AG gliedert ihre Konzernstruktur in Teilen um und beabsichtigt zur Straffung der Struktur der operativen Einheiten den Abschluss von zwei Betriebspachtverträgen mit ihren jeweils hundertprozentigen Tochtergesellschaften Distec GmbH Vertrieb von elektronischen Bauelementen und Emtron electronic GmbH mit Wirkung zum 01. April 2020 abzuschließen. Um Doppelarbeiten in den verschiedenen Firmen zu vermeiden, hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, dass die FORTEC Elektronik AG zukünftig im Wesentlichen als Holdinggesellschaft tätig ist und die operativen Tätigkeiten, soweit diese im Konzern durch andere Tochtergesellschaften ebenfalls erbracht werden, dort gebündelt werden sollen und zu diesem Zweck entsprechende Betriebspachtverträge zur Überlassung des jeweiligen operativen Geschäfts der FORTEC Elektronik AG mit den Tochtergesellschaften abgeschlossen werden. Die Hauptversammlung der FORTEC Elektronik AG wird über die Unternehmensverträge am 6. Februar 2020 Beschluss fassen. Sandra Maile - Vorstandssprecherin FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany Phone: +49 89 894363 0 | Fax: +49 89 894363 131 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE 0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering ist ein seit 1984 international tätiger führender Distributor von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. FORTEC unterhält fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich, sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA. 11.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Augsburger Str. 2b 82110 Germering Deutschland Telefon: +49 (0)8191 91 172-0 Fax: +49 (0)8191 91 172-22 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 933503 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 933503 11.12.2019 CET/CEST ISIN DE0005774103 AXC0183 2019-12-11/13:20