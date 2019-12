BRACKNELL, Großbritannien, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die führende Autovermietung Avis wurde zum zweiten Mal in Folge bei der World Travel Awards 2019 Grand Final Gala als weltweit führende Autovermietung ausgezeichnet. Der Auszeichnung wurde bei einer Preisverleihung in Muscat, Oman, am 28. November 2019, bekannt gegeben.



Der Abend war der Höhepunkt der Grand Tour 2019 zum 26. Geburtstag der WTA. Im Zuge der Veranstaltung wurden unter den Gewinnern der sechs regionalen Preisverleihungen die Gewinner der begehrten internationalen Awards ausgezeichnet.

Die 26. jährlich verliehenen World Travel Awards gelten weltweit als prestigeträchtige Auszeichnung im Bereich Reisen und Tourismus. Reise- und Tourismusexperten sowie Verbraucher weltweit stimmen über die Awards ab. Sie würdigen das Engagement der Marken für Spitzenleistungen und stellen in der Branche ein besonderes Lob dar.

Keith Rankin, President, International, Avis Budget Group, sagte: "Wir freuen uns sehr, als weltweit führende Autovermietung ausgezeichnet zu werden. Dieses Lob zeigt, dass unser Fokus darauf liegt, unseren Kunden die bestmöglichen Produkte und Erlebnisse zu bieten. Wir sind stolz auf unseren erstklassigen Service und arbeiten stets an Innovation, Weiterentwicklung und der Umsetzung der neuesten Technologien, um das Mieterlebnis neu zu definieren. Dabei sorgen wir für eine bessere Vernetzung, effizientere Lösungen und ein besseres On-Demand-Angebot. Dies zeigt sich auch in der Einführung unserer preisgekrönten Avis-App

Der Award ist auch eine Auszeichnung unserer hochqualifizierten Mitarbeiter und erfahrenen Teams an den 5.500 Avis-Standorten weltweit, die für ein immer besseres Kundenerlebnis und ein immer höheres Maß an Kundenzufriedenheit sorgen. Als führender, globaler Anbieter von Mobilitätslösungen verlassen wir uns auf das Know-how und die Professionalität unserer Mitarbeiter. Diese Awards helfen uns dabei, ihre harte Arbeit und ihr Engagement für Spitzenleistungen zu feiern."

Über Avis

Mit ca. 5.500 Standorten in fast 170 Ländern ist Avis eine der weltweit größten Autovermietungen. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, sein Angebot an On-Demand-Mobilitätslösungen zu erweitern und die Kundenerlebnisse zu personalisieren. Avis gehört der Avis Budget Group, Inc.), der Muttergesellschaft von Avis, Budget, Zipcar, Payless, Apex Car Rentals, France Cars, Maggiore, Morini Rent und Turiscar. Mit diesen führenden Mobilitätsmarken erhalten Kunden praktisch jeden Fahrzeugtyp (Auto, Lkw, Transporter) für jeden Zeitraum (Minuten, Stunden, Tage oder Monate) für jeden Zweck (Geschäft, Freizeit) an mehr als 11.000 Standorten in ca. 180 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.avis.com. Sie können auch @avisinnovation folgen.

Kontaktdaten:

MHP Communications