Comdirect-Eigner lehnen das Übernahmeangebot der Mutter Commerzbank ab. Doch die gibt nicht auf und will nun die Tochter auf anderem Wege schlucken.

Es hatte sich angedeutet: Das Übernahmeangebot der Commerzbank für die Quickborner Online-Tochter Comdirect ist gescheitert. Bis zum Ende der Annahmefrist am 6. Dezember dienten Comdirect-Aktionäre nur gut 0,3 Prozent des Aktienkapitals der Mutter an. Das gab die Commerzbank am 11. Dezember bekannt. Um erfolgreich zu sein, hätte die Commerzbank mit dem Angebot mindestens 7,7 Prozent der ausstehenden Comdirect-Aktien einsammeln müssen. Aktionären hatte sie 11,44 Euro je Comdirect-Anteilsschein geboten. Allerdings lag der Kurs der Aktie während des gesamten Angebotszeitraums oberhalb dieser Marke. Aktionäre hatten entsprechend kaum Anreize, ihre Aktien abzugeben.

Hauptgrund für die hohen Kurse ist der aktivistische Investor Petrus Advisers aus London. Er hat sich in den vergangenen Wochen immer mehr Aktien der Comdirect gesichert. Zuletzt meldete Petrus einen Besitz von 7,5 Prozent der Comdirect-Aktien. Der Investor setzt mit dem großen Aktienpaket darauf, dass am Ende doch mehr herausspringt ...

