TUI kündigt eine neue Dividendenpolitik an. So führt man ab dem Geschäftsjahr 2020 eine Ausschüttungsquote von 30 Prozent bis 40 Prozent des bereinigten Gewinns ein. Zudem soll es eine Untergrenze für die Dividende in Höhe von 0,35 Euro geben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...