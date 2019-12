Red Pine Exploration will auch im kommenden Jahr die Explorationsarbeiten auf dem Wawa-Goldprojekt vorantreiben. Dazu gab das Unternehmen nun eine Kapitalerhöhung bekannt.

Kapitalerhöhung beschlossen

Red Pine Exploration (0,05 CAD | 0,03 Euro; CA75686Y4058) bereitet die nächsten Schritte für das kommende Jahr auf seinem Wawa-Goldprojekt in Ontario vor. Das Unternehmen gab deshalb bekannt, dass man eine Kapitalerhöhung in Zusammenarbeit mit Haywood Securities durchführen will. Das Gesamtvolumen besteht dabei aus 2 Mio. kanadischen Dollar (CAD) an regulären Aktien sowie weiteren 2 Mio. CAD an sogenannten Flow Through-Anteilen. Letztere sind in Kanada steuerbegünstigt, müssen aber in die Exploration investiert werden. Das Angebot umfasst eine reguläre Einheit zum Preis von 0,035 CAD je Aktie sowie einen Warrant, der zum Kauf von Aktien zum Preis von 0,05 CAD binnen 24 Monaten berechtigt. Im Maximalfall gibt Red Pine 114.285.715 neue Aktien sowie 85.714.288 Warrants aus.

Bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...