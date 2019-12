Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Rückversicherer dürfte sein Ergebnisziel für 2020 erreichen, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Voraussetzungen für ein nachhaltiges Dividendenwachstum seien gut./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 17:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2019 / 17:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-12-11/13:39

ISIN: DE0008430026