Köln (ots) -Hilmar Hübers übernimmt die Position des Chief Operating Officers beiLekkerlandChristoph Eltze wird Bereichsvorstand Handel Deutschland in der REWEGroup Die REWE Group hat die zukünftige Führungsstruktur ihres neuen Geschäftsbereichs Convenience bestimmt. Ab dem 1. Januar 2020 wird der bisherige CEO der Lekkerland AG & Co. KG, Patrick Steppe (52), die Führung im Vorstand der neuen Lekkerland SE & Co. KG übernehmen. Steppe wird in seiner neuen Funktion direkt an den Vorstandsvorsitzenden der REWE Group, Lionel Souque berichten. "Ich freue mich sehr, dass Patrick Steppe die Aufgabe als CEO in unserem neuen Geschäftsbereich Convenience übernimmt", erklärte Souque. "Mit seiner Erfahrung und Innovationskraft ist er die ideale Besetzung an der Spitze unserer Convenience-Sparte. Mit seinem Managementteam wird er die Stärken von Lekkerland und REWE optimal zusammenführen und dabei 100prozentig auf den Nutzen unserer Kunden fokussiert bleiben. Patrick Steppe steht für Kontinuität und zukünftige Wachstumsperspektiven zugleich."Hilmar Hübers (46), derzeit Bereichsvorstand Handel Deutschland in der REWE Group und zuständig für das Ressort Customer & Analytics wird mit Wirkung zum 1. März 2020 in den Vor-stand der Lekkerland SE & Co. KG berufen. Er wird dort als Chief Operating Officer (COO) die Bereiche Category Management/Buying, IT und Digital Business Development verantworten. Hilmar Hübers berichtet zukünftig an den CEO Patrick Steppe.Neuer Bereichsvorstand Handel Deutschland in der Nachfolge von Hilmar Hübers wird zum 1. März 2020 Christoph Eltze (46), zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Vorsitzender der Geschäftsführung der REWE digital GmbH.Lionel Souque erklärte: "Hilmar Hübers hat in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam mit seinen Teams ganz maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Rewe und Penny in Deutschland beigetragen. Insbesondere hat er die Nutzung von Daten und Insights zur Optimierung und Weiterentwicklung unseres Geschäftes in den Bereichen Kundenbindung, Category Management und Marketing zu einem echten Wettbewerbsvorteil für unser Unternehmen gemacht. Ich danke Hilmar Hübers sehr herzlich für sein bisheriges Engagement und freue mich auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zugleich danke ich Christoph Eltze dafür, dass er seine neue, erweiterte Aufgabe als Bereichsvorstand in unserer Organisation Handel Deutschland übernimmt. Christoph Eltze führt die REWE digital GmbH mit großem Erfolg und hat wesentlichen Anteil an der Entwicklung und Implementierung unserer Digitalstrategie, weit über den E-Commerce hinaus. Mit seiner Berufung zum Bereichsvorstand Handel Deutschland tragen wir der zunehmenden Bedeutung der Themenfelder Digital, Big Data/Analytics, datenbasierte Kundenangebote und Kundenbindung sowie Innovation Rechnung."Patrick Steppe sagte: "Dass Hilmar Hübers sich entschieden hat, als Chief Operating Officer in das Vorstandsteam der Lekkerland SE & Co. KG zu kommen, ist eine sehr gute Nachricht für unsere Convenience-Sparte und die zukünftige Entwicklung unseres Geschäfts. Auch persönlich freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, denn dank seiner Expertise können wir unserer Vision, 'Your Most Convenient Partner' für unsere Kunden zu sein, neue kräftige Impulse geben."Komplettiert wird das Vorstandsteam der Lekkerland SE & Co. KG durch Dr. Jochen Großpietsch (43), der weiterhin als Chief Supply Chain Officer tätig sein wird.Dr. Edgar Lange (55), seit 2013 Chief Financial Officer der Lekkerland AG & Co. KG, hat sich im Zuge des Zusammenschlusses dazu entschieden, Lekkerland zu verlassen. Er zeichnet verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Controlling, Treasury, Recht, Revision, Risikomanagement/Internes Kontrollsystem (IKS), IT und Mergers & Acquisitions. Dr. Edgar Lange wird Ende April aus dem Unternehmen ausscheiden. Damit stellt er in den nächsten Monaten eine harmonische und geregelte Übergabe seiner Verantwortungsbereiche sicher. "Selbstverständlich akzeptieren wir die Entscheidung von Dr. Edgar Lange. Er hat in den letzten Jahren maßgeblich zum unternehmerischen Erfolg von Lekkerland beigetragen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens gestellt. Ich danke ihm, dass er auch in den kommenden Monaten seine Expertise weiter einbringen wird und eine umfassende Übergabe seiner Verantwortungsbereiche sicherstellt. Ich wünsche ihm für seine weitere berufliche Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg," erklärt Patrick Steppe.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der Discounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. Original-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell