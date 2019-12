Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Allianz SE auf "Underperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Versicherer überzeuge durch eine starke Entwicklung, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei im aktuellen Kursniveau bereits eine optimale Entwicklung eingepreist, was das Potenzial begrenze./mf Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 17:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2019 / 17:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-12-11/15:01

ISIN: DE0008404005