Wien (www.fondscheck.de) - Legal & General Investment Management, kurz LGIM, hat das Team für den institutionellen Vertrieb am Standort Frankfurt vergrößert, so die Experten von "FONDS professionell".Andrei Ionita, bislang European Client Manager bei LGIM in London, sei zu Monatsbeginn an den Main gewechselt. Von dort aus werde er das institutionelle Geschäft von LGIM in Europa verantworten und Investoren und Consultants in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreuen. ...

