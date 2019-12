PT Blue Bird, der größte Taxibetreiber Indonesiens, hat 200 Elektro-Transporter bei BYD bestellt. 150 der elektrischen Siebensitzer des Typs BYD T3 sollen in Jakarta zum Einsatz kommen, die restlichen 50 auf Bali. BYD hatte im April dieses Jahres bereits erste E-Taxis des Typs e6 an Blue Bird geliefert. Die aktuelle Order sei der mit Abstand größte Auftrag für reine Elektrotaxis in Indonesien, aber ...

