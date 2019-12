Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Zwar dürfte der Verlust des Gemeinschaftsunternehmens mit Siemens länger höher sein, doch bemesse der Markt dem Joint Venture ohnehin keinen Wert bei, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich liege der Vorteil von Valeo in seiner Größe mit Blick auf Technologieplattformen./mis/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

