Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. In der Branche der Auslieferer von Essen sei Delivery Hero der attraktivste Kandidat, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Hohes Wachstum bei einer gleichzeitig steigenden Profitabilität seien die beiden stärksten Treiber. In Asien sowie in der Region Naher Osten und Nordamerika seien die Wachstumsaussichten besonders gut./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 23:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2019 / 12:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-12-11/15:27

ISIN: DE000A2E4K43