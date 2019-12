Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen für das dritte Quartal von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar habe der Modekonzern die Gewinnerwartungen übertroffen, viel wichtiger sei aber die starke Entwicklung des freien Mittelzuflusses, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die liquiden Mittel des Konzerns dürften daher trotz der Sonderdividenden der letzten Jahres weiter wachsen./mis/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 07:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2019 / 07:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-12-11/15:29

ISIN: ES0148396007