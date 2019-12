Entwicklung, Verabschiedung und Annahme eines Rahmenwerks zur Leistungsfähigkeit und Herstellung von Arzneimitteln

Die Systems-based Pharmaceutics Alliance begrüßt Sanofi S.A. als neustes Mitglied.

Die Allianz umfasst die führenden pharmazeutischen Unternehmen Eli Lilly and Company, GlaxoSmithKline Research Development Limited, Pfizer Inc. und F. Hoffmann-La Roche Ltd. sowie Process Systems Enterprise Ltd, ein Lieferant für mechanistische Modellierungssoftware.

Ziel der Allianz ist die Entwicklung eines integrierten und vernetzten systembasierten mechanistischen Modellierungsrahmens, der auf dem verfügbaren Wissen über die Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen, die Herstellung von Medikamenten, die orale Absorption und Pharmakokinetik beruht.

Ross Blundell von Sanofi (Leiter der Small Molecule Oral-Plattform, Montpellier, Frankreich) sagt: "Wir freuen uns, Teil dieser spannenenden Allianz zu sein, die das Potenzial hat, die Art und Weise zu verändern wie Arzneimittel entwickelt werden und die Verfügbarkeit von wichtigen Medikamenten für Patienten zu beschleunigen.?

Sean Bermingham von PSE (Leiter von PSE Formulated Products und Direktor der Allianz) fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass sich Sanofi den vorwettbewerblichen Tätigkeiten der Allianz angeschlossen hat, die darauf abzielen, das systembasierte Rahmenwerk zu entwickeln und die Akzeptanz in der Branche sowie durch die Regulierungsbehörden zu fördern.?

gPROMS FormulatedProducts von PSE wurde, und wird auch weiterhin, unter Leitung der Allianz entwickelt.

