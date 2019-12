Anerkennung für die zum Patent angemeldete KI-Plattform und den einzigartigen Ansatz zur Kundenorientierung

B-Yond gab heute bekannt, dass es bei den Telecom Review Excellence Awards 2019 in Dubai die Auszeichnung für "Most Innovative AI Product/Solution" erhalten hat. Diese Auszeichnung folgt auf B-Yonds Auszeichnung für "Best AI Solution for Customer Care" auf dem AI Telco-Gipfel und der Aufnahme als "Gartner Cool Vendor in CSP Business Operations" Anfang dieses Jahres.

B-Yond wurde aufgrund seiner erstklassigen KI-Plattform INFINITY und seines starken Portfolios an Produkten und Lösungen für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Provider, CSP) unter mehreren erstklassigen Anbietern ausgewählt. B-Yond verfolgt bei seinen Lösungen einen innovativen und einzigartigen kundenorientierten Ansatz, mit dem die CSPs ihre Investitionsentscheidungen direkt zur Kundenzufriedenheit und zum Umsatz in Beziehung setzen können.

Die Telecom Excellence Awards werden mit höchster Glaubwürdigkeit und Integrität vergeben, da sich die Jury aus führenden Analysten der Branche zusammensetzt. Mit der Auszeichnung werden die Gewinner für ihre Vorreiterrolle und ihre Innovationen in der Telekommunikation gewürdigt.

"Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung als Anerkennung des B-Yond-Engagements für KI-Innovationen und erstklassige Produkte für die Kunden entgegenzunehmen", so Rahul Chandra, EVP, Partnerships Marketing. "Die Nutzung von KI zur Ankurbelung der Geschäftstransformation ist für CSPs von höchster strategischer Priorität und es ist wichtig, den richtigen Partner zu finden, um das Potenzial voll auszuschöpfen. Wir freuen uns, mit CSPs zusammenzuarbeiten und diese preisgekrönten Lösungen bereitzustellen, die ihnen dabei helfen, ihre KI-Entwicklung zu steuern.

"B-Yond verfolgt einen einzigartigen AI-fähigen Ansatz, um CSPs dabei zu helfen, ihr Kundenerlebnis zu messen und zu verbessern", so Toni Eid, CEO von Trace Media International. "Wir freuen uns, B-Yond für seine herausragenden Innovationen zur Unterstützung von CSPs bei ihren AI-Initiativen zu würdigen

Über B-Yond

B-Yond liefert KI-basierte Software zur Netzwerkautomatisierung, um Kommunikationsdienstleister (CSPs) bei der Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung ihrer Netzwerkinfrastruktur und Geschäftsprozesse zu unterstützen.

Während CSPs Initiativen zur digitalen Transformation durchführen und Netzwerke komplexer und dynamischer werden, bietet B-Yond eine einzigartige Kombination aus zum Patent angemeldeter KI-Technologie, Networking-Domain-Expertise und bewährter Bereitstellungserfahrung bei einigen der größten CSPs der Welt, um ihnen zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.b-yond.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191211005928/de/

Contacts:

Shilpa Swamy

Shilpa.swamy@b-yond.com