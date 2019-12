LTTS wurde aufgrund seines Fortschritts und Markteinflusses als "Star Performer" eingestuft

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), Indiens führendes rein ingenieurtechnisches Serviceunternehmen, wurde von der Beratungs- und Forschungsfirma Everest Group als "führendes Unternehmen" anerkannt und als einer der Top-Dienstleister im Bereich Fahrzeugtechnik eingestuft. LTTS wurde ferner aufgrund des bemerkenswerten Fortschritts bei seinen fahrzeugtechnischen Fähigkeiten und der daraus resultierenden Marktwirkung als "Star Performer" anerkannt.

Die Everest Group hat in ihrem Bericht "Automotive Engineering Services PEAK Matrix Assessment 2019: Convergence of Mobility and Digital" 22 Dienstleister innerhalb der Automotive Engineering Services PEAK Matrix anhand verschiedener Parameter, wie z. B. Marktakzeptanz, Portfoliomix, Wertschöpfung, Innovation und Investitionen, Lieferfähigkeit sowie Vision und Strategie, bewertet.

Laut der Everest Group hat LTTS aufgrund seiner starken Fachkompetenz, seines breit gefächerten Angebots an fahrzeugtechnischen Dienstleistungen auf der ganzen Welt, dedizierter Labors sowie Partnerschaften zur Steigerung des Portfoliowachstums die Spitzenposition in der Studie belegt. Die Lösungen von LTTS sichere Fahrzeugplattform, intelligentes Transportüberwachungssystem, VANGEN-Tool (Video Annotation Generation), Batteriemanagementlösung, Flottenspiegel und Smartphone-Integrationslösung sind die wichtigsten Attribute für seine Führungsposition.

Herr Shailendra Shrivastava, Global Head Ground Transportation, L&T Technology Services Ltd, sagte: "Die Automobilindustrie durchläuft eine massive Evolution, die von innovativen, präzisen und disruptiven Technologien vorangetrieben wird. Die Kaufgewohnheiten der internationalen Akteure haben sich drastisch verändert, wobei die Nachfrage nach neuen, einzigartigen Leistungsangeboten für die Fahrgäste zugenommen hat. Die Kompetenz von LTTS bei der Bereitstellung digitaler ingenieurstechnischer Dienstleistungen und Lösungen in Kombination mit seiner starken Dynamik hat LTTS zu einem Marktführer unter den globalen Automobilakteuren werden lassen. Die Anerkennung durch die Everest Group ist eine Bestätigung dafür, dass LTTS die Kunden bei der Bereitstellung nachhaltiger und eleganter technischer Lösungen erfolgreich unterstützt."

Herr Akshat Vaid, Vice President, Everest Group, sagte: "L&T Technology Services hat sich als äußerst starker Akteur auf dem globalen Markt für Automobildienstleistungen erwiesen, der sich klar auf die Belieferung von Zentren der globalen Automobilindustrie und der Kundensegmente konzentriert. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio an fahrzeugtechnischen Dienstleistungen, das sowohl digitale als auch herkömmliche Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette umfasst. Seine Infrastrukturinvestitionen in dedizierte Labors/COEs zur Produktentwicklung und -prüfung sowie effektive Rahmenwerke zur Beschleunigung der Servicebereitstellung in fahrzeugbezogenen Anwendungsfällen haben ihm geholfen, das Wachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen hat außerdem in Partnerschaft mit akademischen Einrichtungen weiltweit konsequent in die technische Forschung investiert, was ihm geholfen hat, sich in einem hart umkämpften Markt zu differenzieren."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 51 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 16.700 Mitarbeiter, die in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Verkaufsbüros und 49 Innovationslabors tätig sind (Stand: 30. September 2019).

