MoEngage ist auch der führende Anbieter für Service, Support, Evaluierung und Vertragswesen. 90 der Rezensenten geben an, dass sie MoEngage an andere weiterempfehlen würden.

MoEngage, eine intelligente Kundenbindungsplattform, gab bekannt, dass das Unternehmen im Gartner-Bericht "Voice of the Customer" ("Stimme des Kunden") für mobile Marketingplattformen 2019 die höchste Gesamtbewertung erhalten hat. Auf einer Skala von 1 bis 5 erhielt das Unternehmen unter allen im Bericht genannten Anbietern die höchste Gesamtbewertung von 4,6. Das Unternehmen hat außerdem die höchste Bewertung von 4,7 bzw. 4,5 für Kundenbetreuung und einfache Vertragsgestaltung erhalten.

Gartners "Voice of the Customer" ist ein Bericht, der Tausende von Kundenbewertungen konsolidiert und Softwareanbieter auf der Grundlage von Kundenbewertungen über mehrere Parameter aufschlüsselt. Die Rezensionen durchlaufen einen strengen Validierungs- und Moderationsprozess, um sicherzustellen, dass sie authentisch sind. Infolgedessen spielen die "Voice of the Customer"-Berichte eine Schlüsselrolle im Softwarebewertungs- und Kaufprozess von Unternehmen. Sie können hier auf ein kostenloses Exemplar des Berichts zugreifen.

In den ersten Jahren startete MoEngage als Push und In-App Benachrichtigungsplattform für kleine und mittlere mobile App-Publisher. Fünf Jahre später hat sie sich zu einer vollwertigen Kundenanalyse- und Omni-Channel-Plattform entwickelt. Heute nutzen 125 Unternehmen in 35 Ländern MoEngage, um eine einheitliche Sicht auf ihre Kunden aufzubauen, das Kundenverhalten zu analysieren und Kunden anhand ihrer Verhaltensattribute in Mikrogruppen zu unterteilen. Darüber hinaus nutzen Marken die KI- und Automatisierungsfunktionen von MoEngage, um Kundenerfahrungen abzubilden und hyper-personalisierte Angebote, Updates, Empfehlungen und andere Mitteilungen über Web, Mobilfunk und E-Mail bereitzustellen und so ein Allround-Erlebnis zu schaffen. MoEngage wurde zweimal in Folge im Gartner Magic Quadrant für mobile Marketingplattformen vorgestellt und zählt mehrere "Unicorns" und Unternehmensmarken zu seinen Kunden, darunter die Deutsche Telekom, Travelodge, Samsung, McAfee, Vodafone, Future Retail, Landmark Group, Mashreq Bank und viele mehr.

"Die Nennung im Gartner-Bericht "Voice of the Customer" für mobile Marketingplattformen 2019 bestätigt unser Engagement, Unternehmen eine Weltklasse-Plattform für mobile App-Analysen und Omnichannel-Nutzerbindung anzubieten. Ich bin absolut begeistert von den sehr positiven Rezensionen und Bewertungen unserer Kunden. Dies stärkt unseren Glauben und unsere Investitionen, nicht nur in Produktinnovationen, sondern auch in den Aufbau eines hervorragenden Vertriebs-, Service- und Support-Teams, das sich wirklich darauf konzentriert, unsere Kunden erfolgreich zu machen. Unsere Vision ist es, die weltweit vertrauenswürdigste Plattform für Kundenbindung aufzubauen, und wir werden unsere Investitionen in Produktinnovationen und den Ausbau unserer globalen Vertriebs- und Supportfunktionen weiter beschleunigen", sagte Raviteja Dodda, Mitbegründer und CEO, MoEngage Inc

Um alle MoEngage-Kundenrezensionen auf Gartner Peer Insights zu lesen, besuchen Sie hier die Website.

Über MoEngage

MoEngage ist eine intelligente Kundenbindungs-Plattform, die für die Mobile-First-Welt entwickelt wurde. Mit KI-gestützter Automatisierung, Optimierungs-Fähigkeiten und integrierter Analysefunktion ermöglicht MoEngage eine Hyper-Personalisierung im skalierbaren Umfang über mehrere Kanäle wie Mobile Push, E-Mail, In-App, Web-Push, On-Site-Nachrichten und SMS. Fortune-500-Marken in über 35 Ländern wie McAfee, Samsung und Vodafone nutzen MoEngage, um ihre Omnichannel-Kampagnen zu koordinieren.

Um mehr über die Omnichannel-Nutzerbindung mit MoEngage zu erfahren, besuchen Sie unsere Website www.moengage.com

*Gartner, Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Mobile Marketingplattformen, Peer Contributors, 12. November 2019. Gartner, Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms, Mike McGuire, Charles Golvin, 15. Juli 2019.

*Die Gartner Peer Insights-Besprechungen stehen für die subjektiven Auffassungen einzelner Endverbraucher und basieren auf deren eigenen Erfahrungen. Sie repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften.

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher Gewährleistung, explizit oder implizit, hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

