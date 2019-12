Der DAX ging schließlich bei 13.070 Punkten aus dem Handel, mit einem nur noch kleinen Abschlag von 0,27%.

Es kommt alles auf die weiteren Großereignisse in der laufenden Woche an. Im Fokus stehen die Parlamentswahl in Großbritannien am morgigen Donnerstag und die mögliche Erhöhung von US-Zöllen für chinesische Importe am Sonntag.

Vorher wird es wohl keinen Richtungsentscheid geben. Charttechnisch betrachtet ist unter der Marke von 13.100 Punkten eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 13.070 Punkten, vorbörslich bei 13.070 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 13.050, 13.000, 12.900, 12.850, 12.800, 12.500 und 12.200 Punkten, nach oben bei 13.100 und 13.200 Punkten.

Gaps nach unten bei 12.495 und 12.202 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Dezember bis Ende Januar.

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat November: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und ...

