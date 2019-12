AMD - sehen wir nun die nächste 50% Bewegung?

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Der Grafikkartenhersteller AMD verlor von Oktober 2018 bis Jänner 2019 rund 50 Prozent an Wert. Danach kämpfte sich die Aktie von 16 USD wieder bis 35 USD im August nach oben. Auf diese Bewegung folgte eine Korrektur die bei 27 USD im Oktober endete. Darauf ging es um 50% in der Aktie des Chip-Herstellers nach oben. Die Aktie von Advanced Micro Devices konsolidiert aktuell auf hohem Niveau.Das Papier des Grafikkarten-Anbieters konsolidiert gerade im Bereich des gleitenden Durchschnittes EMA 20. Diesen Pullback könnte man zum Einstieg nutzen. Bei 40 USD hat sich ein Widerstandsbereich gebildet. Bevor die Aktie nach oben ausbricht, sollte AMD noch 2-3 Tage seitlich laufen. Dies würde uns eine attraktive Einstiegsgelegenheit in der Aktie eröffnen, welche sich auch eng absichern lässt. Sollte der EMA 20 auf Tagesschlusskursbasis nach unten gebrochen werden, ist das Setup hinfällig.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 40 USD vornehmen. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter die seitliche Konsolidierung im Bereich des EMA 20 bei 39 USD setzen.Meine Meinung zu Advanced Micro Devices ist BULLISCH