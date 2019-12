EMA 20 Pullback-Setup

Symbol:ISIN: US6907321029Die Owens & Minor Inc ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. Der bereits 1882 gegründete Konzern hat seinen Hauptsitz in Mechanicsville, Virginia und besetzt die Nische Dienstleistungen für Pharmaproduzenten und -entwickler. Zu den Services gehören beispielsweise Beschaffungs-Management von klinischen Produkten, Lagerverwaltung, Etikettierungen, Marketinglösungen für Produzenten bis hin zum kompletten Supply-chain-Management. Paralell zum genannten Beschäftigungsgebiet produziert und vertreibt Owens & Minor auch medizinische Bedarfsartikel wie Desinfektionsstücher, Handschuhe, Gesichtsmasken und andere Schutzkleidung. Ein Blick auf den Chart verrät uns, dass die Aktie seit August 2019 in der Spitze fast 200 % zulegen konnte. Nach dem rasanten Anstieg folgte eine große Konsolidierung unter der fallenden Trendlinie, diese wurde bereits gebrochen und aktuell befinden wir uns im Rücklauf an den EMA 20 auf Tagesbasis und eben jene diese Trendlinie.Nachdem OMI in den letzten Jahren massiv runter geprüggelt wurde kann sich die Aktie jetzt berappeln und zeigt wieder ein bullisches Bild. Der erste massive Anstieg seit August ist verdaut, kann der Wert nun die ehemalige Widerstandstrendlinie von oben halten stehen die Chancen gut, dass wir bald noch höhere Kurse sehen.In dieser Chartkonstellation sollten interessierte Anleger eine bullische Reaktion auf das Level rund um die Trendlinie und den EMA 20 abwarten. Diese könnte sich entweder in Form einer schönen Kerzenformation (Umkehrstab, Bullisch Engulfing,...) oder als untergeordnetes 1-2-3 im M30 ausbilden. Der Stopp Loss wäre dann unter dem EMA 20 zu platzieren, als erstes Ziel sähe ich den Hochbereich aus dem September, bis dahin könnten Anleger bereits ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3 zu 1 erwirtschaften.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in OMI