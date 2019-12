Tampere - Finnland (ots) - Das die Finnen über einen besonderen Humor verfügen ist bekannt. Bekannte Sportarten sind das Frauentragen oder das Heavy-Metal Stricken - die Finnen beweisen Humor.Neuester Trend im Heimatland von Santa Claus ist das Auftragen von Ball Wax, zur Pflege des Skrotums.In Tampere, Finnland erfunden wurde das Ball Wax sofort zum Verkaufsschlager des Unternehmens Dick Johnson. "Wir haben über 40.000 Dosen alleine im ersten Jahr verkauft", gibt Unternehmensgründer Leevi Kangas zu Protokoll, "in einem Land mit gerade mal 5,5 Millionen Einwohnern eine beachtliche Leistung.""Unsere Produktauswahl ist auf Qualität ausgerichtet. Unsere eigenen Produkte sind alle aus natürlichen, hochwertigen Inhaltsstoffen zusammengestellt, Vegan und aus ethisch einwandfreien Produktionen. Unser Dick Johnson's Ball Wax z.B. wird auf Basis hochwertiger Shea-Butter hergestellt und sorgt für ein angenehmes, samtweiches Gefühl im Schritt. Es reduziert außerdem Jucken, Geruchsbildung und Schwitzen."Zu den Verkaufsschlagern der Finnen gehört auch das Bartöl Dick Johnson's Snake Oil und Pomade Inepuisable mit Signature Whiskey Cola Duft."Unsere Zielgruppe sind sowohl Männer die auf sich achten, wie auch Frauen, die ihren Männern etwas Gutes tun wollen. Es beginnt für viele mit dem Kauf eines traditionellen Rasierhobels und eines Rasierpinsels."Der Erfolg gibt ihnen Recht. Nachdem Dick Johnson Produkte in Finnland mittlerweile auch in Kaufhäusern und Drogerieketten zu kaufen sind, startet das Unternehmen in Deutschland zunächst als Online-Handel, mit geplanter Eröffnung des ersten Barber- /Flagship Stores in 2020.www.dickjohnson.dePressekontakt:Daniel Heerdmanndaniel.heerdmann@dickjohnson.deTel: +358 41 36 29 789PR & Marketing ManagerDick Johnson GermanyOriginal-Content von: Dick Johnson, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139429/4465917