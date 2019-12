Die britische Investmentbank HSBC hat RTL von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 51 Euro angehoben. Er blicke zwar weiterhin eher vorsichtig auf den TV-Werbemarkt, sehe aber dennoch die Chance auf eine Neubewertung der Aktien des Medienkonzerns, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2020 könnte die Anleger vermehrt den Gewinnbeitrag der Investitionen des Konzerns in das Videostreaming erkennen und wertschätzen. Außerdem sollten Anleger mehr Vertrauen in die Nachhaltigkeit der hohen Dividende gewinnen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 13:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-12-12/08:58

ISIN: LU0061462528