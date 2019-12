Die Aktie des Reiseunternehmens TUI (WKN: TUAG00) hat in der zweiten Hälfte des aktuellen Börsenjahres 2019 definitiv an Fahrt aufgenommen. Unterm Strich ging es für das Papier von einem Kursniveau von 8,13 Euro auf zwischenzeitlich 12,67 Euro per Ende November bergauf. Damit konnte das Papier in einer fulminanten Aufholjagd rund 50 % an Börsenwert gewinnen. Seit dieser Bestmarke fiel die Aktie jedoch wieder deutlich und notiert aktuell auf einem Kursniveau von 10,84 Euro (11.12.2019, maßgeblich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...