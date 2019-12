K+S (WKN: KSAG88)-Aktien haben weiterhin keinen leichten Stand an der Börse. So ist der Wert über die vergangenen zwölf Monate um über 30 % gefallen. Seit dem Hoch im Jahr 2008 sind es sogar über 88 % Rückgang (10.12.2019). Die Probleme sind vielfältig und reichen von einer verstärkten Konkurrenz, einer schwächeren Weltwirtschaft, einem Importstopp Chinas bis hin zu sinkenden Kalipreisen. Zuletzt verkündete K+S eine weitere Produktionskürzung um 200.000 Tonnen, was für das Gesamtjahr 2019 den operativen ...

