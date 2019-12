Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Die vornehmliche Aufgabe der Bank müsse es sein, die Eigenkapitalrendite zu steigern, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie in Reaktion auf den Kapitalmarkttag. Neue Impulse müssten von den Erträgen kommen, da bei den Kosten schon stark an der Schraube gedreht worden sei./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-12-12/09:05

ISIN: CH0012138530