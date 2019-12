Die Nordex-Aktie sammelt derzeit Kräfte für eine erneute Attacke in Richtung der 13-Euro-Marke. Und die Argumente für einen neuen Anstieg häufen sich. Der Konzern meldet einen Auftrag nach dem anderen, am Donnerstag ist es ein Abschluss in Chile. Die ohnehin gut gefüllten Auftragsbücher freuen sich somit über noch mehr Zuwachs.Für den Wind- und Solarprojektentwickler Mainstream Renewable Power liefert Nordex 18 Anlagen der neuen Delta4000-Serie. Die Turbinen über je 4,8 Megawatt werden ab Herbst ...

