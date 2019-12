Wustermark (ots) - Gut ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir - hoffentlich; denn Schlaf ist wichtig für unsere Gesundheit. In einer Befragung der Techniker Krankenkasse zum Schlafverhalten der Deutschen gaben allerdings 35 Prozent an, dass sie Probleme beim Einschlafen hätten, beziehungsweise nicht durchschlafen könnten. Wenn der Körper sich in der Nacht nicht erholt, ist das für die Betroffenen sehr belastend und führt zu Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit, vermehrter Tagesmüdigkeit, eingeschränkter Leistungsfähigkeit und allgemein verminderter Lebensqualität. Schlaf ist ein Grundbedürfnis des Menschen und für alle Körperfunktionen sowie die geistige und seelische Gesundheit von essentieller Wichtigkeit.Wie man sich bettet, so liegt man.Häufig verbirgt sich hinter Ein- und Durchschlafschwierigkeiten die falsche Matratze. Das PURITAS Gesundheits- & Wohlfühlhaus im brandenburgischen Wustermark bei Berlin fertigt individuelle Matratzen der Extraklasse, ganz nach den persönlichen Bedürfnissen der Kunden. Jede Matratze ist ein Unikat. Sie wird anhand mehrerer Körpermaße und der daraus resultierenden Gewichtsverteilung in Handarbeit hergestellt. Die Manufaktur verwendet ausschließlich zertifizierte schadstoffgeprüfte Textilien, natürliche Rohstoffe und High-Tech-Materialien. Wahlweise kann eine innovative Oszillationsmassage-Funktion als fester Bestandteil in die Matratze integriert werden. Der Kunde kann auch zwischen verschiedenen Materialien und Zusatzfunktionen wählen. So ergeben sich alleine in den üblichen Standardmaßen nahezu unendlich viele verschiedene Variationen für die perfekt angepasste Matratze, die einen erholsamen und gesunden Schlaf gewährleistet. Da es sich um Einzelanfertigungen handelt, können darüber hinaus auch Sonderwünsche für nicht genormte Bettgestelle berücksichtigt werden.Eine gute Matratze muss für eine anatomisch korrekte Lagerung und optimale Regeneration der Wirbelsäule und Bandscheiben, der Muskeln, Sehnen, Bänder und Faszien während der Nacht sorgen. Da sich aber der Körperbau jedes Einzelnen stark unterscheidet, ist es fraglich, ob es die sogenannte Allround-Matratze geben kann.Robert Zeiß, Schlafexperte und Geschäftsführer des PURITAS Gesundheits- Wohlfühlhauses, empfiehlt eine individuell angepasste Matratze, die dem Körper überall die erforderliche Unterstützung gibt. Entscheidend sei, dass sie individuell passt und zwar nicht nur in Bezug auf das Gewicht, sondern auch auf die Körpergröße und Gewichtsverteilung. Hochwertige und individuell angepasste Matratzen nähmen Rücksicht darauf, dass Schultern anders einsinken als Bauch oder Becken. Dadurch ist es auch möglich, Rückenschmerzen vorzubeugen oder bestehende Beschwerden im Schlaf passiv zu therapieren. Wenn man bedenkt, dass der Mensch rund ein Drittel seines Lebens im Bett verbringt und die wichtigsten Regenerationsprozesse im Schlaf stattfinden, erkennt man die Bedeutung von gesundem Schlaf.Im PURITAS Gesundheits- Wohlfühlhaus bekommt der Kunde neben den nach Maß gefertigten Matratzen auch hochwertige Zubehörprodukte wie Kissen oder Bettdecken von ausgewählten deutschen Herstellern. Damit lassen sich optimale Schlafbedingungen schaffen und nicht nur für Schlechtschläfer kann das der Beginn einer besseren Lebensqualität sein. Denn viele Symptome von nicht körpergerechtem Liegen und schlechtem Schlaf treten tagsüber in Erscheinung. Da man aber vermeintlich gut geschlafen hat, bringt man sie nicht mit einer falschen Matratze in Zusammenhang.Mit dem Puritas Schlafsystem kann die Schlafqualität nachhaltig verbessert werden. Die erfahrenen Schlafexperten beraten die Kunden dazu kostenlos und unverbindlich. Zum Service gehört auf Wunsch ein Hausbesuch, um im gewohnten Umfeld eine fundierte Schlafberatung durchzuführen. So schaffen Sie die idealen Voraussetzungen für einen gesunden Schlaf.Pressekontakt:PuritasGesundheits- & Wohlfühlhaus GmbH Co. KGNauener Straße 3a · 14641 WustermarkTelefon: 033234/247270Telefax: 033234/247271kontakt@puritas.deOriginal-Content von: Puritas Gesundheits- & Wohlfühlhaus GmbH Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139445/4465937