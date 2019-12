Hildesheim (ots) - Durch die Lichtkunst-Biennale EVI LICHTUNGEN verwandelt sich die Stadt Hildesheim vom 23. bis zum 26. Januar 2020 zum dritten Mal in einen großflächigen Lichtkunst-Parcours. Es ist der Einzige dieser Art in Deutschland: Dort trifft moderne Lichtkunst auf Weltkulturerbe-Stätten, wie zum Beispiel den Hildesheimer Dom, der so zu einer Kunst-Location wird. Im gesamten öffentlichen Stadtraum treten internationale Künstler_innen mit ihren Arbeiten in den Dialog mit städtischen Gegebenheiten. Fassaden werden zu Leinwänden, versteckte und wenig beachtete Orte werden sichtbar, sakrale wie weltliche Stätten werden zu Verhandlungsräumen zeitgenössischer Kunst. Damit fördert das internationale Kunstprojekt neue Sichtweisen auf urbane Orte und vermittelt einen Überblick in die vielfältige Welt der Lichtkunst. Im Herbst 2015 feierte die Lichtkunst Biennale Hildesheim im Rahmen des Stadtjubiläums "Hildesheim 2015 - 1200 Jahre" ihre Premiere. Die zweite Ausgabe folgte im Jahr 2018 und konnte mit etwa 50.000 Besuchenden an den Erfolg der ersten Edition anknüpfen.Internationale Lichtkünstler_innen aus elf Ländern weltweitIm Januar 2020 lädt die Lichtkunst Biennale 19 Künstler_innen und Kollektive aus insgesamt elf Ländern weltweit ein. Unter den Künstler_innen befinden sich sowohl international etablierte Vertreter_innen der Licht- und Medienkunst, wie der Italiener Fabrizio Plessi [Teilnehmer der documenta (1987) und der 42. Venedig Biennale] mit seiner Arbeit "La Stanza del Mare" für die Michaeliskirche oder der englische Lichtkünstler Nathaniel Rackowe, der seine Installation "Square Prism" am Hohen Wall realisiert. Auch junge Talente und Künstler_innen, die bisher noch nicht in Deutschland ausgestellt wurden, sind dabei. Ein Großteil der gezeigten Arbeiten wurde speziell für EVI LICHTUNGEN geschaffen: Mit fluoreszierenden Fäden erleuchtet die Südkoreanerin Jeongmoon Choi das Turmzimmer der St.-Andreas-Kirche. Das deutsche Künstler-Duo Detlef Hartung & Georg Trenz lässt seine Textprojektion "Immer & Ewig" durch die Literaturkirche St. Jakobi wandern. Der Parcours zeigt interessante neue Aspekte aus der internationalen Lichtkunstszene und schafft gleichzeitig Verbindungen zum öffentlichen Raum der Stadt Hildesheim. Die Künstler_innen bespielen unter anderem erstmals die Glashalle der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, den Hindenburgplatz, das Landgericht Hildesheim, den Hohen Wall und den Bernward-Stollen. Die UNESCO-Welterbestätten Dom, Dommuseum und Michaeliskirche sowie andere Kulturerbe-Orte werden exklusiv für EVI LICHTUNGEN für künstlerische Interventionen zur Verfügung gestellt.Darüber hinaus wird durch lokale Kooperationen mit dem Hildesheimer Kunstverein, Kunstraum 53 und der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) das Programm bereichert.Nächtlicher Kunst-Event: Hildesheim in neuem LichtDer neue Licht-Parcours wird von Initiator und Projektleiter Klaus Wilhelm und Co-Kuratorin Alice Hinrichs (Gründerin der Lichtkunstplattform L.U.C.E.) kuratiert. Das Konzept konzentriert sich auf künstlerische Positionen, die mit dem Medium Licht arbeiten: Künstler_innen nutzen Licht für Zeichnung, Malerei, Skulptur, Installation und Performance. Sie kartographieren ein neues Zusammenspiel von Licht und Dunkel, Raum und Zeit, Material und Medien, Pigment und Farbe sowie Optik und Wahrnehmung, indem sie die Qualitäten von Licht und seine ästhetischen Implikationen ebenso wie den Sinn des Sehens reflektieren. Mit Projektion, Neon, Glühbirnen, Schwarzlicht, Neuen Medien, Scheinwerfern und weiteren Elementen wird Hildesheim während der EVI LICHTUNGEN zum nächtlichen Kunst-Standort.Durch Lichtkunst: Annäherung an den öffentlichen RaumEVI LICHTUNGEN steht zum einen unter dem Motto "Sharing Heritage" (Teilhabe am Kultur-Erbe) und zum anderen unter dem Motto "Sharing Contemporary Spaces" (Teilhabe an zeitgenössischen Räumen). Ziel ist eine Annäherung an den öffentlichen Raum mittels der Rezeption zeitgenössischer Kunst. Der öffentliche Raum sowie das Stadtbild in Hildesheim ist einerseits durch Kulturerbestätten geprägt ("Sharing Heritage") und wird andererseits durch Architekturen des Wiederaufbaus und neueren Datums dominiert ("Sharing Contemporary Spaces"). Diese Orte bieten gemeinsam Lebens- und Sozialraum für rund 100.000 Einwohner_innen der Stadt.Künstler_innenFabrizio Plessi (ITA), Jeongmoon Choi (KOR), Jaap van den Elzen & Augusto Meijer (NTL), Nathaniel Rackowe (GBR), Thorbjørn Lausten (DNK), Hinrich Gross (DEU), Sebastian Kite (GBR), Tatjana Busch (DEU), Nathalie Junod Ponsard (FRA), Klaus Obermaier (AUT), Anne Roininen (FIN), Hartung & Trenz (DEU), Wolfgang Jeske (DEU), Karolina Halatek (PL), mayer+empl (DEU), Jacqueline Hen (DEU), Katja Heitmann (DEU), STRAN 22 (SVN), Neza Jurman (SVN)Sponsoren, Förderer und UnterstützerTitelsponsor von EVI LICHTUNGEN - Internationale Licht Kunst Biennale Hildesheim ist die EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG. Premiumsponsor ist die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine. Sponsor sind die Stammelbach Bau & Wohnwelten, Karl Krüger GmbH & Co. KG, die BWV Beamten-Wohnungs-Verein zu Hildesheim eG und die Gebrüder Gerstenberg GmbH & Co. KG. Förderer sind die Friedrich Weinhagen Stiftung, die Stiftung Niedersachsen, die VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland mit der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen, der Landschaftsverband Hildesheim e.V., die Stadt Hildesheim und der Hildesheimer Dombauverein. Das Vermittlungsprogramm wird von der VGH-Stiftung und der Bürgerstiftung Hildesheim gefördert. Die Biennale wird außerdem von dem Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim (ZAH) und der Saba Park Deutschland GmbH unterstützt.BesucherinformationenAusstellungszeitraum: 23. bis 26. Januar 2020 | 18 bis 23 UhrThematischen Streifzüge: 23. bis 26. Januar 2020 | jeweils um 18, 19, 20 und 21 Uhr | Dauer: ca. 75 Minuten. Treffpunkt ist vor dem Besucherzentrum Welterbe & tourist-information Hildesheim am Marktplatz. Tickets können für 5 Euro in der tourist-information erworben werden.Es werden außerdem spezielle Streifzüge für Familien mit Kindern angeboten, bei denen spielerisch erkundet wird, wie Licht den öffentlichen Raum bestimmt. Die Streifzüge finden Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 18 Uhr statt und sind kostenfrei.Der Zugang zu den Kunstwerken ist kostenlos. Kurz vor der Licht Kunst Biennale wird ein Programmheft mit einer Übersichtskarte und Erläuterungen zu Künstler_innen und Kunstwerken erscheinen.Detaillierte Informationen gibt es unter www.evilichtungen.de.