Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Bei europäischen Chemiewerten sei eine graduelle Verbesserung der Ergebnisse im kommenden Jahr zu erwarten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor habe sich gegenüber dem Tief Ende 2018 zwar schon um rund 30 Prozent erholt, es gebe aber noch Luft nach oben. Der Experte setzt dabei eher auf zyklischere Werte, also Aktien von Unternehmen, die im Vergleich stärker von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage abhängen. Allerdings sollte dabei auch die Unsicherheit durch den US-chinesischen Handelsstreit nicht vergessen werden. Lanxess habe indes ein faires Bewertungsniveau erreicht./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-12-12/09:40

ISIN: DE0005470405