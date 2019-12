12.12.2019 - Die von Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) initiierte unabhängige Industrieplattform XOM Materials hat den 50. Händler gewinnen können. Damit hat sich die Anzahl der Händler innerhalb eines Jahres von 10 auf 50 Anbieter verfünffacht. Von den inzwischen 50 unter Vertrag stehenden Händlern in Europa und den Vereinigten Staaten wurden bereits 33 an die Plattform angeschlossen. Insgesamt erwirtschaften die 50 Händler jährliche Gesamtumsätze von über 20 Milliarden €, die zum Teil über die Plattform digitalisiert werden sollen. Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co ...

