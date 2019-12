Wieder weiter nach oben ging es gestern für die wichtigsten europäischen Indices, der EuroStoxx 50 konnte sich um 0,4% verbessern, der Pariser CAC 40 stieg um 0,2%, der Dax in Deutschland konnte mit einem Plus von 0,6% das beste Ergebnis erzielen während der Footsie in London mit einem Zuwachs von lediglich 0,03% kaum vom Fleck kam. Derweil war die Meldungslage zum US-Handelsstreit zuletzt widersprüchlich, während unter anderem das "Wall Street Journal" mit einem Bericht Hoffnungen auf eine Verschiebung weiterer Strafzölle geweckt hatte, sagte ein Wirtschaftsberater der US-Regierung, es sei noch keine Entscheidung darüber gefallen. Derzeit sind für den 15. Dezember neue Strafzölle auf Importe aus China geplant. Spitzenreiter im EuroStoxx 50 ...

