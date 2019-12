...der Welt. Die Emission ist gelungen, aber nur auf arabisch. Der erste Kurs von Aramco wurde in Riad mit umgerechnet 9,50/9,70 Euro festgestellt, was zu erwarten war. Das gehört zur Praxis erfolgreicher Emissionen, aber: Kein Normalanleger kann investieren, wenn er kein Konto in Riad unterhält. Wer hat eins? Keiner! Scherz beiseite: Ein paar freundliche Tage für Aramco sind gewiss und eine gute Kurspflege gehört dazu. Schauen Sie weiter zu!



