Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, wurde vom globalen Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester Research Inc. in seinem Bericht The Forrester Wave: AI Consultancies, Q3 2019 als "Leader" ausgezeichnet.

Das Unternehmen bewertete die teilnehmenden Unternehmen, indem es sie nach 23 verschiedenen Kriterien in drei Hauptkategorien aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz untersuchte, analysierte und bewertete.

Der Bericht hebt hervor, dass "Wipro mit strategischen Ansätzen und Best Practices aufwartet, um die richtigen internen Experten und Stakeholder zu gewinnen, je nach Kunde". Der Bericht stellt außerdem fest, dass Wipros "Betonung der Kultur des Engagements seine Stärke ist und sich in der Unterstützung der Kunden bei der Entwicklung ihrer eigenen KI-Kultur und ihres Kompetenzzentrums widerspiegelt". Darüber hinaus stellt der Bericht fest, dass "Kundenfallstudien zeigen, dass es bei Wipro nicht nur um die KI-Theorie geht, sondern dass die Entwickler viel Feldarbeit leisten".

Um die Preisbedenken in diesem Nischen- und Spezialgebiet zu berücksichtigen, bietet Wipro eine Reihe von wertorientierten Preismodellen an, die auf die Produktbereitstellung ausgerichtet sind. Das Unternehmen nutzt eine breite Palette von Intellectual-Property- (IP)-basierten Plattformangeboten, die durch ein flexibles Geschäftsmodell über Topcoder ergänzt werden, sodass Kunden nach Bedarf auf Data-Science- und Entwicklungskompetenzen zugreifen können. Darüber hinaus wurde die Wipro HOLMES-KI-Plattform und die Data Discovery Platform (DDP) erweitert, um die Anforderungen der Führungskräfte zu erfüllen und geschäftszentrierte und branchenorientierte Lösungen anzubieten.

Jayant Prabhu, Vice President und Global Head, Data, Analytics AI, Wipro Limited kommentierte die Auszeichnung von Wipro im Forrester-Bericht wie folgt: "Wir waren an vorderster Front dabei, Geschäftsinnovationen und -transformation für unsere Kunden erfolgreich voranzutreiben, um sie zu intelligenten Unternehmen mit einem innovativen Topcoder-Bereitstellungsmodell zu machen. Durch die Erweiterung unserer integrierten KI-, Design-, Daten- und Analyse-Narrative, unterstützt durch unsere Erfahrung im Domain-Consulting und unsere leistungsstarken Plattformen DDP und Wipro HOLMES, gelingt es uns, die Traktion im Bereich KI und Analytik zu erhöhen."

Phil Dunmore, Managing Partner und Head der Global Consulting Group, Wipro Limited sagte: "KI und intelligente Automatisierung verändern das Gefüge von Gesellschaft, Wirtschaft und Unternehmensführung. Sie durchbrechen Prozesse, schaffen neue Geschäftsmodelle und bieten außergewöhnliche Kundenerlebnisse. Eine der größten Hürden bei der Nutzung der Macht der KI durch Unternehmen ist die Herausforderung, die sich aus der Einführung von Veränderungen und der Skalierung der KI-Kultur auf Unternehmensebene ergibt. Mit der KI-geführten Automation-Advisory- und Wipro-HOLMES-Plattform unterstützen wir Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, indem wir ergebnisorientierte Roadmaps, agile Bereitstellung, innovative Servicemodelle und nahtlose Kundenerfahrungen schaffen. Unsere Kunden haben in unserem Namen in diesem Bericht gesprochen, und wir glauben, dass die Anerkennung als ‚Leader' in The Forrester Wave ein Beweis für unsere KI- und Automatisierungs-Transformations- und Beratungsleistungen ist."

Klicken Sie hier, um auf den Forrester-Bericht zuzugreifen.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 175.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

