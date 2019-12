Köln (ots) - Showtime in der DaytimeStarke Namen und brandneue Shows bilden ab dem 10. Februar das neue Line-up der Daytime bei RTL. Mit Oliver Geissen, Marco Schreyl und Steffen Henssler geben drei bekannte Show-Moderatoren dem täglichen Line-up ein neues Gesicht.Den Anfang machen um 14:00 Uhr Sükrü Pehlivan und sein Händlerteam von "Die Superhändler". Die beliebte Trödelshow hat sich seit ihrem Start zu einer festen Marke mit steigender Beliebtheit entwickelt und bildet den perfekten Start in die neue Show-Daytime. Danach um 15:00 Uhr startet Oliver Geissen mit der neuen Rateshow "Kitsch oder Kasse", in der Kandidatenpaare den Wert verschiedener Gegenstände schätzen müssen. Ziel dieser temporeichen Show ist es, am Ende den wertvollsten Gegenstand ausgewählt zu haben und den Gegenwert in Cash abzuräumen. Die handverlesenen Gegenstände kommen dabei von keinem geringeren als "Superhändler" Antoine Richard, der durch seine Expertise und Anekdoten für Aufklärung und gewollte Verwirrung sorgt. Um 16:00 Uhr gibt es gleich ein doppeltes Comeback! Mit Moderator und Journalist Marco Schreyl kehrt nicht nur ein dem RTL-Zuschauer bekanntes Gesicht zurück, sondern RTL holt auch den täglichen Talk wieder ins TV. In der neuen Talkshow "Marco Schreyl" stehen von montags bis freitags gesellschaftsrelevante Themen im Mittelpunkt, die von Betroffenen, Experten und prominenten Gästen diskutiert werden. Pro Woche wird es eine Live-Sendung zu einem tagesaktuellen Thema geben. Ebenfalls "heiß" zur Sache geht es in der neuen Kochshow von Steffen Henssler um 17:00 Uhr. In "Hensslers Countdown - Kochen am Limit" lädt der prominente Küchenchef zum Improvisations-Kochduell für selbstbewusste Hobbyköche. Henssler selbst lässt hier die Töpfe ruhen und hat als Spielleiter statt dem Löffel die Stoppuhr und so manche Gemeinheit in der Hand.Markus Küttner, Bereichsleiter Unterhaltung / Daytime: "Wir probieren ab Februar etwas Neues am Nachmittag aus und glauben fest daran, dass wir starke Ideen und Formate ins Programm holen. Wir sind uns sicher, dass neben den starken Köpfen, die klare Orientierung ein großes Plus sein wird. Wenn die neue RTL-Daytime startet, hoffen wir, dass es wie ein Staffellauf wird: Katja Burkard gibt den Stab um 14 Uhr an Sükrü Pehlivan, der gibt ihn weiter an Olli Geissen, der Olli an Marco Schreyl und schließlich bekommt ihn Steffen Henssler mit seiner Kochshow um 17 Uhr. Wir hoffen, dass die Zuschauer sich immer gut unterhalten und an die Hand genommen fühlen."Thorsten Gieselmann, Head of Producer: "Das neue Line-up mag mutig erscheinen, aber das sind wir: mutig und angriffslustig! Ich bin froh, dass wir so starke und sympathische Gesichter für unsere Daytime gewinnen konnten und freue mich auf eine kreative und erfolgreiche Zusammenarbeit."Pressekontakt:Mandy BerghoffRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74307mandy.berghoff@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4466005