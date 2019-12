Maan: Intensive Gespräche mit Europäischen Emittenten und Brokerhäusern

Spectrum, der neue paneuropäische Handelsplatz für Privatanleger in Strukturierten Produkten, hat heute seine Handelsumsätze für November veröffentlicht. Gegenüber Oktober, dem ersten vollen Handelsmonat der Plattform, hat sich das gehandelte Volumen auf Spectrum mehr als verdoppelt. Im November wurden über Spectrum 5,5 Millionen. "turbo24"-Produkte umgesetzt, davon rund 88 Prozent auf Indizes, 7 Prozent auf Währungen und 5 Prozent auf Rohstoffe. Beim Handel in allen "turbo24"-Produkten zeigten sich die "turbo24s" auf den DAX mit 33 Prozent des gesamten gehandelten Volumens besonders aktiv, gefolgt von den "turbo24s" auf den S&P 500 mit 19 Prozent und den "turbo24s" auf den Dow Jones mit 10 Prozent. Der Anteil am Handel zwischen 17:30 und 9:00 Uhr stabilisierte sich im November auf der Vormonatsgröße von rund einem Drittel des gesamten Handelsvolumens für Spectrum, ein klarer Beleg für die Attraktivität des 24/5-Stunden-Handelsangebots.

Spectrum bietet Brokern und deren Retail-Kunden den Handel in "turbo24"-Produkten auf Indizes, Währungen und Rohstoffe an. Mit dem 24/5-Marktzugang für Privatanleger in Europa stellt Spectrum einen völlig neuen Handelsservice für Strukturierte Produkte zur Verfügung.

Nicky Maan, CEO von Spectrum sagte: "Unser zweiter voller Handelsmonat zeigt eine deutliche Steigerung der Handelsvolumina über die gesamte Produktpalette. Dies unterstreicht die Attraktivität unserer modernen Handelsplattform mit seiner robusten Technologie, einer schlanken Produktpalette und das auf den Privatanleger ausgerichtete Service-Angebot. Wir stehen in intensivem Austausch mit einer Reihe europäischer Brokerhäuser sowie den meisten europäischen Emittenten, die wachsendes Interesse an unserer Handelsplattform zeigen. Deshalb erweitern wir unsere Vertriebsmannschaft wie geplant beständig, um diese wichtigen Geschäftsbeziehungen Stück für Stück auszubauen."

Spectrum wurde entwickelt, um insbesondere Privatkunden einen einfachen und effizienten Zugang zum Handel in Strukturierten Produkten anzubieten und hält dafür ein transparentes Orderbuch mit öffentlichen Pre- und Post-Trade-Informationen bereit. Darüber hinaus bietet Spectrum seinen Kunden ein kosteneffizientes und bilaterales Settlement. Online-Brokern bietet das Unternehmen einen einfachen Marktzugang und niedrige Kosten.

Über Spectrum:

Spectrum ist der Handelsname von Spectrum MTF Operator GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Wir bieten dem europäischen Markt für Privatanleger eine neue Art mit Strukturierten Produkten zu handeln. Dafür haben wir eine transparente Handelsplattform mit 24/5-Handel und einer interessanten Produktpalette mit klarer Risikostruktur entwickelt.

www.spectrum-markets.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191212005044/de/

Contacts:

Für Fragen aus den Redaktionen steht Ihnen das Pressebüro von Spectrum gerne zur Verfügung:

Uwe Velten

Telefon: +49 172 678 6684

E-Mail: uv@veltencom.com



Andrew Marshall

Telefon: +44 20 7426 9413

E-Mail: andrew.marshall@cognitomedia.com