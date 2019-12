Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Cateringunternehmens Do&Co von 102,5 Euro auf 112,0 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt die Erste-Group-Expertin Vladimira Urbankova in ihrer Studie.

Die kürzlich vorgelegten vorläufigen Zahlen belegen laut der Analystin, dass der Konzern im Hochpreissegment der Airline-Catering-Branche gut aufgestellt sei. Sowohl auf Umsatzebene als auch operativ verbesserten sich die Ergebniszahlen deutlich und all dies, noch bevor die Verträge mit der British Airways und Iberia 2020 wirksam werden.

Für das Geschäftsjahr 2019/20 prognostiziert die Analystin einen Gewinn pro Aktie von 2,66 Euro. In den Folgejahren soll er dann laut Erste-Group-Schätzung deutlich auf 4,56 Euro (2020/21) und 5,71 Euro (2021/22) steigen. Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 0,85 Euro (2019/20), 1,00 Euro (2020/21) und 1,10 Euro (2021/22).

Am Donnerstagvormittag tendierten die Titel der Do&Co an der Wiener Börse mit plus 0,65 bei 78,00 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

ISIN: AT0000818802