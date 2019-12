Hannover (www.anleihencheck.de) - Noch ist nicht überliefert, für wie gespalten Christine Lagarde den geldpolitischen Rat hält, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Die Analysten der NORD/LB würden an dieser Stelle erneut betonen, dass es ihr oberstes Anliegen sein müsse, den EZB-Rat wieder zu einen und mit einer Stimme sprechen zu lassen. Auch EZB-Vizepräsident Luis de Guindos habe in einem Interview mit der Zeitung "El Mundo" die Schaffung von Konsens unter den Währungshütern als eine der Top-Prioritäten der neuen EZB-Präsidentin genannt. Zudem wolle sie "in naher Zukunft" mit der geplanten Überprüfung der geldpolitischen Strategie der EZB beginnen. Dies sei zuletzt 2003 (!) erfolgt. Nicht nur wir schauen mit besonderem Interesse auf die neuen Projektionen der EZB bezüglich Wachstumserwartungen und Inflationsraten, erstmalig auch für 2022, so die Analysten der NORD/LB. Zuletzt habe die EZB ihre Prognosen für 2019 bis 2021 im September angepasst und nach unten revidiert. ...

