Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat das unbeauftragte Corporate Issuer Rating über die Telefónica Emisiones S.A.U. aktualisiert und auf BBB- festgelegt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei stabil. Diese Ratingeinschätzung leite sich aufgrund gesellschafts- und haftungsrechtlicher sowie finanzieller und strategischer Verflechtungen aus dem unbeauftragten Corporate Issuer Rating der Konzernobergesellschaft Telefónica, S.A. ab. Creditreform Rating habe das unbeauftragte Corporate Issuer Rating der Telefónica, S.A. am selben Datum aktualisiert und mit BBB- und stabilem Ausblick bestätigt. Das aktuelle Rating bescheinige Telefónica, S.A. eine stark befriedigende Bonität, was einem geringen bis mittleren Ausfallrisiko entspreche. Eine detailliertere Ergebnisdarstellung sei aus den News zum Rating sowie aus dem Report zum Rating der Telefónica, S.A. zu entnehmen. (News vom 10.12.2019) (12.12.2019/alc/n/a) ...

