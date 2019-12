Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Italienische Staatspapiere präsentierten sich in den letzten Tagen freundlich, sodass die Rendite zehnjähriger BTPs auf aktuell 1,32% fiel, so die Analysten der Helaba.Die Oktober-Aufwärtsbewegung der Rendite sei jedoch intakt. In Portugal und Spanien sei die Renditeentwicklung bereits seit Mitte August von einer Aufwärtsbewegung geprägt, wenngleich auch hier zuletzt sinkende Renditen zu beobachten gewesen seien. Bisher sei es dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Sanchez nicht gelungen die nötigen Stimmen im Parlament hinter sich zu scharen, um sich zum Regierungschef wählen zu lassen. Die Rendite im 10J-Segment liege in Spanien momentan bei 0,43%. In Portugal liege die Rendite aktuell knapp darunter bei 0,36%. (12.12.2019/alc/a/a) ...

