Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im November zogen die Konsumentenpreise in den USA von 1,8% auf 2,1% an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Kernrate habe bei 2,3% verharrt. Da auch in den kommenden Monaten mit Jahresraten jenseits von 2% zu rechnen sei, bestehe für die US-Notenbank keine Notwendigkeit, erneut an der Zinsschraube nach unten zu drehen. Das sei auch bei der gestrigen Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) zum Ausdruck gebracht worden. So hätten die Währungshüter ihre Wachstums- und Inflationsprognosen für 2020 und 2021 gegenüber den Projektionen vom September unverändert belassen. ...

