Das Eigenkapitalforum in Frankfurt hat sich zu der Adresse für deutsche Nebenwerte gemausert und diente als Auslöser für ein virtuelles Firesidegespräch zwischen Till Schwalm und Philipp Haas, die beide selbstständige Investoren sind. Till kommt aus Oldenburg, weswegen er natürlich ein intimer Kenner des dortigen Unternehmens Cewe ist, über dessen Entwicklung und Bewertung diskutiert wird. Vom Eigenkapitalforum positiv positiv überrascht war Till von Syzygy, was mehr als eine Onlinemediaagentur ist. Grundsätzlicher wird über die Krisenfestigkeit von IT-Beratungen wie All For One Steeb, sowie das Aufkommen des Elektroautos und dessen verpasste Chancen bei BMW diskutiert und auch welche Fehler man als Investor

