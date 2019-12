Die Aktien aus der deutschen Halbleiterbranche folgen am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen den starken internationalen Branchenvorgaben. Im Dax zogen Infineon an der Indexspitze um 2,2 Prozent an auf ein Hoch seit Mai. Hier spielte auch eine positive Charttechnik in die Karten.

Die Papiere des Waferherstellers und Branchenzulieferers Siltronic brachten es im MDax sogar auf einen Kurssprung um fast 4 Prozent. Dialog Semiconductor rückten im Index der mittelgroßen Werte um fast 1 Prozent vor.

Laut Händlern sorgen derzeit weltweit positivere Erwartungen in der Branche für Rückenwind. Die US-Bank Citigroup hatte sich am Vortag bereits in einer Studie dahingehend geäußert. Demnach dürfte die weltweite Nachfrage nach Chipausrüstungen im Jahr 2020 ansteigen und erst im Jahr 2021 ihren Höhepunkt erreichen. Die Experten begründeten diesen Optimismus mit der beschleunigten Einführung von 5G-Mobilfunktechnik und einer Erholung bei Speicherprodukten.

Auf europäischer Bühne legten STMicroelectronics in Paris um 1,1 Prozent zu, AMS gewannen in Zürich 1,8 Prozent und die Papiere des Branchenausrüsters ASML stiegen in Amsterdam um 1,2 Prozent zu. Die positive europaweite Tendenz zeigte sich in reduzierterem Maße auch bei den Technologiewerten insgesamt. Deren Teilindex gehörte mit einem Anstieg um ein halbes Prozent zu den favorisierten Sektoren. Er enthält jedoch auch viele an diesem Donnerstag eher schwächere Software-Aktien.

In der Hoffnung auf ein besseres Jahr 2020 für den Chipsektor waren zuvor auch in Asien und New York die Halbleiterwerte stark gefragt gewesen. Taiwan Semiconductor zum Beispiel machte in Fernost Schlagzeilen mit einem 4-prozentigen Anstieg auf immer neue Rekordhöhen. Dem vielbeachteten US-Branchenindex SOX war am Vorabend in New York bereits eine neue Bestmarke gelungen./tih/ajx/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006231004 NL0000226223 DE000WAF3001 EU0009658921

AXC0134 2019-12-12/10:30